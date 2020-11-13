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Son dakika | Bir koronavirüs de Başakşehir'de!

Son dakika haberi... Başakşehir, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

13 Kasım 2020, Cuma 21:05 Son Güncelleme:
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Son dakika | Bir koronavirüs de Başakşehir'de!

Medipol Başakşehir, bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize yapılan rutin COVID-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" denildi.


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