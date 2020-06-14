Son dakika haberine göre; Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 17:24'te yerin 5 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8'e revize etti. AFAD ise depremi 5.7 olarak duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. Henüz can ya da mal kaybı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Deprem; Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.





Kızılay'dan açıklama

-Kızılay, depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bölgedeki Kızılay ekipleri tarafından deprem sonrası gelişmelerin yakından takip edildiği söylendi.

-Bingöl Valisi Kadir Ekinci, ilk bilgilere göre 3 yaralı olduğunu söyledi.

-Depremin meydana gelmesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz' açıklamasını yaptı.



