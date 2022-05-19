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Son dakika! Beşiktaş'tan Welinton'un sakatlığı hakkında açıklama

Beşiktaş, Göztepe maçında sakatlanan Welinton'un sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildiğini ve Brezilyalı stoperin tedavisine başlandığını açıkladı.

19 Mayıs 2022, Perşembe 18:57 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'tan Welinton'un sakatlığı hakkında açıklama

Beşiktaş 'ın Göztepe 'ye konuk olduğu maçın 12. dakikasında sakatlanan ve yerini Necip Uysal'a bırakan Welinton'un sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildi. Siyah Beyazlı ekip, Brezilyalı stoperin tedavisine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki stoper, bu sezon Siyah Beyazlı ekipte 30 maça çıktı.

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