Beşiktaş 'ın Göztepe 'ye konuk olduğu maçın 12. dakikasında sakatlanan ve yerini Necip Uysal'a bırakan Welinton'un sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edildi. Siyah Beyazlı ekip, Brezilyalı stoperin tedavisine başlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza’nın Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ile Haziran 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki stoper, bu sezon Siyah Beyazlı ekipte 30 maça çıktı.