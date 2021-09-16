Beşiktaş Kulübü, Borussia Dortmund müsabakasında darbe alan Welinton Souza'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund ile oynanan müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza'nın uyluk kemiğinde kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptandığı ifade edildi.





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Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde B. Dortmund ile oynadığı müsabaka sırasında sol dizine aldığı darbe nedeniyle değerlendirmeye alınan Welinton Souza’nın uyluk kemiğinde (femur) kemik ödemi ve diz eklem kapsülünde gerilme saptanmıştır.

Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.







