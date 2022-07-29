Beşiktaş 'ta sezon öncesi hazırlık maçlarında sergilenen görüntü teknik direktör Valerien Ismael'in geleceğine ilişkin spekülasyonları gündeme getirmişti. Beşiktaş, söz konusu iddialar hakkında resmî bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Valerien Ismael'e destek mesajı verildi.

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İşte Beşiktaş'tan yapılan Valerien Ismael açıklamasının tamamı:

"Son zamanlarda bazı basın yayın organlarında yayınlanan; Yönetim Kurulumuzun Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël’e beş maçlık kredi verdiği ve bu sürede başarılı sonuçlar gelmezse Ismaël’le yollarımızın ayrılacağı iddialarının yer aldığı haberler tamamen asılsızdır.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun, söz konusu haberlerde iddia edilenin aksine Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël’le futbolcularımıza şampiyonluk yolunda inançları tamdır.

Henüz sezon başlamamışken Teknik Direktörümüz Valérien Ismaël üzerinden Futbol A Takımımızla ilgili algı operasyonlarına başlanmış olmasını manidar buluyor;

Sezon boyunca bu ve buna benzer algı operasyonlarına karşı en sert şekilde cevap vereceğimizi peşinen beyan ediyor;

Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini ve sezon boyunca takımımıza destek olmalarını önemle rica ediyoruz"