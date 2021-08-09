Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiren Beşiktaş , La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Samuel Umtiti ile ilgileniyor.

Barça elden çıkarmak istiyor

Sport sitesinde yer alan habere göre; mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Katalan devinin, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosundan çıkarmak istediği belirtildi.

Beşiktaş kiralık istiyor

Haberde, Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız savunma oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve maaşının da büyük bir kısmını ödemek istediği ifade edildi.

Nice & Monaco

Ayrıca Umtiti'yle siyah-beyazlı kulübünden dışında Fransa'dan Nice ve Monaco'nun da ilgilendiği kaydedildi.

Sözleşmesi devam ediyor

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden savunma oyuncusu, 2016 yılında Olimpik Lyon'dan Barcelona'ya 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (Ajansspor)