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Son dakika! Beşiktaş'tan Umtiti'ye transfer teklifi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi... TFF Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Barcelona forması giyen savunma oyuncusu Samuel Umtiti'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

09 Ağustos 2021, Pazartesi 22:31 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'tan Umtiti'ye transfer teklifi

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Alex Teixeira'yı İstanbul'a getiren Beşiktaş , La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Samuel Umtiti ile ilgileniyor.

Barça elden çıkarmak istiyor

Sport sitesinde yer alan habere göre; mali açıdan sıkıntılı günler geçiren Katalan devinin, 27 yaşındaki savunma oyuncusunu kadrosundan çıkarmak istediği belirtildi.

Beşiktaş kiralık istiyor

Haberde, Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız savunma oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve maaşının da büyük bir kısmını ödemek istediği ifade edildi.

Nice & Monaco

Ayrıca Umtiti'yle siyah-beyazlı kulübünden dışında Fransa'dan Nice ve Monaco'nun da ilgilendiği kaydedildi. 

Sözleşmesi devam ediyor

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden savunma oyuncusu, 2016 yılında Olimpik Lyon'dan Barcelona'ya 25 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. (Ajansspor)

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