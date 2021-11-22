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SON DAKİKA | Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu

Son dakika haberi... Beşiktaş, ligde Giresunspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın pazar gününe alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.

22 Kasım 2021, Pazartesi 16:50 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş'tan TFF'ye erteleme başvurusu

Beşiktaş , Giresunspor maçının Pazar gününe alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.

Siyah-Beyazlı ekip, TFF'ye yaptığı başvuruda Süper Lig ’in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi Vodafone Park'ta oynanacak maçın 1 gün sonraya alınmasına talep etti.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü oynayacağı Ajax karşılaşması nedeniyle 1 gün erteleme isteğinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başvuruyu kabul etmesi halinde, Beşiktaş-Giresunspor maçı 28 Kasım Pazar günü oynanacak.

Siyah-Beyazlı yönetim, Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Trabzonspor ile oynadığı maçın cumartesi yerine pazar günü oynanması için de TFF'ye başvuruda bulunmuştu. TFF ise Beşiktaş'ın başvurusunu reddetmişti. 

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