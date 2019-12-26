Burak Yılmaz’ın bu sezon üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalması, ek olarak kadroda bulunan Umut Nayir, Güven Yalçın ve Diaby gibi isimlerin de düzenli olarak katkı vermekte zorlanması sonrasında forvet hattında transfer kararı alınmıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın talebi doğrultusunda hücum hattını yeni bir isimle doldurmak için girişimlerde bulunan Kara Kartal’ın, Almanya Bundesliga 2 ekibi Bochum’un Kongo’lu golcüsü Silvere Ganvoula’yı takibe aldığı kaydedildi. Bu sezon Mavi-Beyazlılar’da çıktığı 18 mücadelede 13 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan 23 yaşındaki 1,91’lik golcü için resmi temaslar haftaya başlayacak.

Silvere Ganvoula kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kongolu futbolcu, bu sezon Bochum formasıyla 18 maça çıkıp 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Teklif de belli...

Bochum’un sezon başında Belçika ekibi Anderlecht’ten 400 bin Euro’ya kadrosuna kattığı genç futbolcu için Siyah-Beyazlılar’ın, satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmayı planladığı kaydedildi. Beşiktaş’ın, bu öneriye sıcak bakılmaması halinde direkt satın alma formülünü de devreye sokabileceği konuşuluyor.

Okan Çellik

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