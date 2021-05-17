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Son dakika | Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni sözleşme! 30 milyon TL

Siyah-Beyazlılar’da hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak Beşiktaş kulüp tarihine geçen Sergen Yalçın’ın takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a yeni sözleşme! 30 milyon TL

Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak siyah-beyazlı kulübün tarihine geçen Sergen Yalçın’ın takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 

Yönetimin, yeni kontrat için Türkiye Kupası finalinin ardından masaya oturacağı başarılı çalıştırıcının, maaşında artış beklediği bildirildi.

Mevcut kontratında senelik 7 milyon TL kazanan Sergen hocanın, talebinin yıllık 30 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor. 

Süleyman Hatısaru


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