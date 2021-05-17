Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak siyah-beyazlı kulübün tarihine geçen Sergen Yalçın’ın takımla sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Yönetimin, yeni kontrat için Türkiye Kupası finalinin ardından masaya oturacağı başarılı çalıştırıcının, maaşında artış beklediği bildirildi.

Mevcut kontratında senelik 7 milyon TL kazanan Sergen hocanın, talebinin yıllık 30 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor.

Süleyman Hatısaru







