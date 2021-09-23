Beşiktaş , sosyal medyada taraftarların büyük tepkisini çeken şarkıcı Serdar Ortaç hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, ünlü şarkıcı için hukuki işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Serdar Ortaç ne yapmıştı?

Beşiktaş, 21 Eylül Salı günü sahasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalmıştı. Adana Demirspor, 3-0 geri düşmesine rağmen uzatma dakikalarının sonunda bulduğu golle skoru 3-3'e getirmişti.

Gergin geçen maçın ertesi günü 22 Eylül Çarşamba ise ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Adana'da bir mekanda sahneye çıktı. Serdar Ortaç, 'Dansöz' adlı şarkısını söylediği sırada ara verip Adana Demirspor'u överken kastedilen maçtaki rakibi Beşiktaş hakkında hakaret içeren söylemler ve el hareketinde bulundu.

Serdar Ortaç, konuşması sırasında şu ifadeleri kullandı:

"Telefondan bana gösteriyor. Adana Demirspor, bu hafta ağzına s.... Helal olsun Adana. O yüzden onun için zıplayacağız"