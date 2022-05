Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çebi, kulübün mali yapısından TFF ve kurullarına, transferden seçime kadar birçok konuyu değerlendirdi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;

Önümüzdeki seçimde aday olmak için resmi başvurumu yaptım. Geldiğimizde Beşiktaş'ın durumu ortada idi. 6 aydır maaşlar ödenmiyor, tüm gelirler temlik altındaydı. Biz kısa sürede gemiyi yüzdürmek için elimizden gelen çabayı gösterdik.

Seçime 2 aday gireceğiz görünüyor

Önümüzdeki günlerde mali - idari genel kurullar var. Bu kurullarda Beşiktaş'ın üyelerinin vereceği karar zaten başarılı olup olmadığımızı gösterecek. Gönül isterdi ki daha fazla adayın olduğu seçim olsaydı, bunu çok istedim. Çok önemsedim. Beşiktaş'ı yönetmeye talip olanlara saygı duymak ve onlara içtenlikle teşekkür etmek bize düşen görev. Bizimle beraber bir aday daha var. Bir başka aday daha vardı, o arkadaşa da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Seçime 2 aday gireceğiz görünüyor. Seçime 2 aday gireceğiz görünüyor.

Beşiktaş'ın güncel borcu 4.3 milyar TL'dir

Geldiğimizde borç 2.5 milyar, borç şimdi 3.3 milyar bu elbette tatsız bir durum ancak kur farkından ötürü gediğimizden beri de 1.2 milyar ödeme yapıldığını belirtmeliyiz. En azından borç artmamıştır. Sevindirici olan budur. Beşiktaş'ın güncel borcu 4.3 milyar TL'dir.

Kimsenin Beşiktaş'tan bir alacağı yoktur

Beşiktaş için amatör branşların çok önemi var. Geldiğimiz senenin başında 10 milyon euro civarı olan amatörlerin zararı, bir sonraki sene 5'e, son sene de 2 milyon euroya kadar indirilmiştir. Zamanla bunların bilançoya yansıyacağının bilinmesini çok önemsiyorum. Kamuoyunun da bilmesi gerekir ki şu saat itibariyle Beşiktaş JK ve Futbol AŞ'den kimsenin bir alacağı yoktur. Çalışanlarımızın maaşlarının günü gününe ödenmesinin de mutluluğunu yaşıyoruz. Onları mutlu görmek bizi mutlu ediyor. Ljajic, Douglas ve birçok futbolcuyla imzalanan yıllık 3-4 milyon euroluk kontratlar gibi örneklere bakıldığında ana borçların nereden kaynaklandığını görmemek mümkün değil. Geldiğimizde NO: 1903 Lokali borçlarımızdan ötürü Belediye tarafından alınmıştı. Gerekenleri yaptık, borçlarımızı ödedik ve tekrar kulübümüze kazandırdık lokali. Beşiktaşlılar çocukları ile gidip kahvaltılarına yapabilir.

Pandemi gibi bir dönemde 3 kupa aldık

Bu stadın iskanı yoktu. Bu stadın iskanını almak da bize nasip oldu. Ayrıca Akatlar ve Süleyman Seba tesisleri yenilenmiştir. Pandemi gibi bir dönemde 3 kupa aldık. O dönemki hocamıza, oyuncularımıza, yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de gittik. Maalesef talihsiz bir süreç geçirdik ve puan alamadık. Hakem hataları, direklere çarpan toplar, şanssızlıklar ve sakatlıklar bizi kötü etkiledi. Kaliteli bir kadro kurmuştuk ancak şanssızlıklar, engellemeler, siz ne derseniz deyin başarıya engel oldu.

Sabır göstererek Beşiktaş'ı hazırlayacağız

Gelecek dönemde genç oyuncularla, maliyeti düşük uzun vadeli bir planla yenilenen kadrosu ile bir süreç başlatmak istiyoruz. Ersinler, Rıdvanlar, Serdarlar, Güvenlerle devam edecek ve yenilerini bulacak, çıkaracağız. Sabır göstererek Beşiktaş'ı hazırlayacağız. Önümüzdeki sene tüm bunlardan uzaklaşmış, gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncular aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır. Gençlerle futbol oynamak, maliyeti düşürmek ve bonservis bedelleriyle borç yükünü azaltmak asıl hedefimiz olacak. Pandemi nedeniyle 2 yılda kaybettiğimiz 1 Milyar TL gibi bir para var. Yayın gelirlerinde özellikle büyük kayıplarımız var.

Beşiktaş'ı finansal açıdan getirdiğimiz yer konusunda artık çıkıp konuşabileceğimizi ve buna da hakkımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle sosyal medyada takipçi arttırmak, algı yönetmeye çalışan, fenomen olmaya çalışanlara itibar edilmemesini rica ediyorum.

Yeni sezonda uçuk kaçık bütçeler yok

Hedefimiz yıldız almak değil; yıldız yaratmak olmalı. Sabırla bunu gerçekleştireceğiz. Amacımız yıldız almak değil, yıldız yaratmak. Bunu yavaş yavaş gerçekleştirmek istiyoruz. Fakat 20 kişilik kadroda gençlerimize örnek olacak, marka değerine katkı sağlayacak kalitede isimler olacaktır. Özellikle santrforda. Yeni sezonda uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak çok kolaydır, parayı veriyorsunuz, borcu yapıyorsunuz, sizden sonra gelenler onun acısını çekiyor. Olan kulübe oluyor. Kafamızdaki bonservis rakamlarını vermiyorlarsa, hiçbir genç oyuncumuzu satmayacağız. Gençler, parlamadılar falan yok. Hepsi parladı. Rıdvan, Ersin, Serdar… Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. Ama nasıl fayda sağlarız bu önemli. Kafamızdaki rakamları almadığımız sürece, hiçbir çocuğumuz hiçbir yere gitmeyecek.

Yeni spor yasasını hak ettik

Yeni spor yasasını hak ettik. Koca çınarları, 100 yıllık kulüpleri borç altına soktuk. Ama yasada yöneticilerin borç alıp vermesiyle ilgili sınırların genişletilmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın genç oyuncuları iki telefon geldi diye hak ettiğinin 10 katını isteyemez. Ama menajerler var. Bizim bu çocukları menajerlerden kurtarmamız gerekiyor. Kontrat bitmeden 1-2 sene önce kontrat uzatmak gibi bir mecburiyet yok. Gerekirse bekleriz.

Beşiktaş Taraftar Token konusunu takip ediyoruz

Coin/Token olayına neden girmedik? Diğer kulüplerin bu konularda öyle bahsettiğiniz gibi gelirler elde ettiğini düşünmüyorum. Bu konuda bilgi eksiğiniz var bence. Bu konuyu delege ettim ekibime, ben de karar vereceğim son aşamada ancak halen bekletiyoruz. Beşiktaş Taraftar Token konusunda benim taraftarım bu token'ı aldığında bundan mağdur olmasını istemem. Bu konuda sık dokuyoruz biraz. Ama Beşiktaş bu işi beceremedi diye bir algı yaratılıyor, oysa biz hukuki tüm detayları en ince noktasına kadar takip ediyoruz.

Beşiktaş'ın menfaatlerini korumam gereken yerde korudum

Hakemlerle ilgili bağırdığınızda problemi çözebilseydiniz bugün halen bu problem olur muydu? Bir şeyin çözülebilmesi için gidip konuşacaksınız. Ben Beşiktaş'ın menfaatlerini korumam gereken yerde korudum. Bundan fazlası şova girer.

TFF'deki tüm kurullar taraflı

TFF'deki tüm kurullara sesleniyorum. İstifa edin. Bu bir fırsattır. Tüm kurullar taraflıdır. Tahkim, PFDK tüm kurullar istifa etmelidir. Tüm hakemler de değişmelidir. Artık daha genç, yeni isimlere, yüzlere ihtiyaç vardır. TFF'de en tepeden başlayarak. Türk futbolunun kurtulması için hakemlik müessesesinin sil baştan yapılandırılması lazım.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi

Trabzonspor - Beşiktaş maçı tekrar edilmeliydi. Kararın sonuca etki etmediğini falan söylemişler. Umarım o kararı veren tahkim kurulu yeni sezonda yerinde olmaz. TFF Başkanlığı gibi bir düşüncem yok. Öyle bir düşüncem olsaydı, Beşiktaş'ta başkanlık için yeniden aday olmazdım.

Hakem işi sulandırıldı

Sorun, hakemler. Bu hakemler gitsin, genç hakemler gelsin dedik. Hakem operasyonuna dahlim olmamıştır. Ancak eksik ve yanlış yapıldı. Tamamı yapılmadığı için bu iş sulandırıldı. Hakemlere çiçek verenler, geri dönüşlerini destekleyenler her maçtan sonra kamera karşısına geçip hakemlerden şikayet eden kişiler. Temenni ediyorum yeni gelen TFF yönetimi bütün kurulları ve eski hakemleri gönderir. Bir Beşiktaş başkanı olarak bunu cesaretle dile getiriyorum. Biz kadar Türk futbolundaki bütün takımlara mağduriyet yaratmışlardır, söz konusu sadece ben değilim.

Ceyhun Kazancı'ya güveniyorum

Beşiktaş Başkanı olarak hiç hoca göndermedim. Abdullah Avcı da dahil. Valerien Ismael'in arkasında durmaya kararlıyım. Ceyhun Kazancı'ya da güveniyorum. Valerien Ismael'den neden ümitliyim biliyor musunuz? Valerien Ismael bugüne kadar kaçırdığı U19 maçı yok. Gençlere güvendiğini ifade ediyor. Maçlardan sonra soyunma odasında gençlere hatalarını, doğrularını tek tek anlatıyor. Bu benim son derece hoşuma giden bir durum.

Birbirimize saygılı olmak zorundayız

Sosyal medyadan yazıp çizenlere buradan sesleniyorum. Her gün 10:00'dan 18.00'e kadar her gün kulüpteyim. Gelip buraya benim yüzüme söyleyebilir ve belki bilmediğiniz konularda da aydınlatırım sizi. Öyle ya, çoğu zaman yanlış yalan yazılıyor. Öncelikle insanız. Efendi olmakta, medeni olmakta fayda var. Arzu eden, o yazdıklarını yüzüme söyleme cesareti olan herkesi buraya beklerim. Bazen biz bulup getiriyoruz buraya, aman başkan sarhoştum, ben yazmadım deniliyor. Çıkarken de elimi öpmeye kalkıyor. Ya onu yapma ya da bunu yapma. İkisi birden olmaz. Hem oradan hakaret et, hem de burada kalk el öpmeye çalış. Yakışmayan hareketler bunlar. Birbirimize saygılı olmak zorundayız.

Ali Bey'e asla böyle bir cümle kurmam

Kulüp başkanlarına ve aileye saygım var. Bir kulüp başkanı için asla böyle ifade kullanmam. Rahmi Bey bizim için değerlidir. İki tane sağlıklı olmayan çocuğun yapmış olduklarını bir anlık hiddet veya provokasyon olarak düşünüyorum. O videoda arkadaki arkadaş 'Masaya yumruğunuzu vurun' dediği için ben 'Şaklabanlık yapmam' dedim. Ali Bey'e asla böyle bir cümle kurmam. Ali Koç'un sadece Beşiktaş maçından örnek vermesi beni zora sokabilecek bırakabilecek bir durum, ben bunu yanlış bulduğumu söyledim. Ali Koç zaten haksızlıklara, adaletsizliklere sesini yükselten bir arkadaşımız. Sadece bizim işimizi bize bırakmasını beklerdim.

Vida ile pazarlıklarımız sürüyor

Vida ile pazarlık yapıyoruz. Sözleşmesi bittiği için arkadaşlarıyla vedalaşabilir. Biz kendisiyle görüşüyoruz. Beşiktaş'ın şartlarına uymadığı sürece hiçbir futbolcuyla devam etmeyi düşünmüyorum. Atiba bizim için çok kıymetli. Atiba ile yola devam etmeyi istiyorum. Ama Vida'nın şartları çok ağır. O şartlarda devam edemeyiz. Gençlerle yola devam edeceğiz ama içlerinde markasıyla Beşiktaş'a değer katacak isimler de olacak.

Cenk Tosun'la görüşüyoruz fakat aramızda ücret konusunda ciddi farklar var

Cenk Tosun bizim evladımız. Onunla ben görüştüm. Görüşmeye de devam ediyorum. Cenk Tosun'u seviyorum, kadromuzda görmek isterim. Fakat aramızda ücret konusunda ciddi farklar var. Sevmek ayrı, gerçekler ayrı. İster miyim, Beşiktaş'ın şartlarında evet.

Ben 30 yıllık Divan Kurulu üyesi, 60 yıllık Beşiktaşlıyım. Ben Trabzonsporlu değil Trabzon doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Yazan ve söyleyenlerin en aşağılık tavır ve davranışlarıdır. Trabzonsporlu değilim. Trabzon'da doğdum. Bir tarafta da 60 yıllık Beşiktaşlı bir Ahmet Nur Çebi var. Bunlar Ahmet Nur Çebi'nin hiçbir hatasını bulamadıkları için yazıp çizdikleri söylemlerdir.

Pjanic'in transferinden pişman değilim

İtalya'ya gittiği gün, Pjanic'in izin günüydü. Pjanic'le ilgili pişman mıyım? Pişman olduğumu söyleyemem. Tavır ve davranışlarıyla bir abi gibiydi. Çok mütevazı ve hürmetkar bir tutumu vardı ama verdiği katkı beklediğimiz kadar olmadı. Tayfur Bingöl yaş itibariyle transfer politikamızın dışında ama transferine bir bakalım. Orada da başarılı oldu. Bir de bunu söylemiş olması. Gündeme alınabilir.