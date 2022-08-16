Beşiktaş 'a yıldız futbolcu Rachid Ghezzal'dan kötü haber geldi. Siyah-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada yıldız futbolcunun sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile MR görüntülemesi yapıldığı ve tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olduğu belirtildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Sağ ayak tabanında hissettiği ağrı nedeni ile Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan oyuncumuz Rachid Ghezzal’ın tarak kemiği-parmak bileşkesi eklem kapsülünde (plantar plate) gerilme ve kısmi yırtık saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."

Alanyaspor maçında 45 dakika oynadı

Beşiktaş'ın deplasmanda Alnayaspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve 1 gol, 1 asist kaydeden Ghezzal ikinci yarı yerini Tyler Boyd'a bırakmıştı.

Sezona iyi başladı

2020 yılından bu yanan Beşiktaş forması giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Ghezzal, Süper Lig 'deki ilk iki maçta 2 gol ve 1 asistlik performansa imza attı.

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