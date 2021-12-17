Kötü gidişat sonrası teknik direktör Sergen Yalçın ile yollarını ayıran Beşiktaş , Bruno Pinheiro'yu liste başına yazmıştı.

A Spor'a konuşan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, teknik direktör Bruno Pinheiro'nun yakın zamanda İstanbul'a geleceğini açıkladı. Beşiktaş yönetimi Bruno Pinheiro’nun yardımcı antrenörü olarak Bayram Bektaş hocayı düşündüğü ifade edildi.

BBN Haber'e de konuşan Adnan Dalgakıran, ' Aynı şeyi zorlamanın anlamı yok. Genç dinamik kadro oluşturacağız. Kulüp olarak çoktan yapmamız gereken şeyi yapacağız. Köklü bir değişim süreci içindeyiz. Duygularımız ile hareket etmeyeceğiz. Başarılı olursak bu Türkiye'deki diğer kulüplere de örnek teşkil edecek. Bruno Pinheiro'nun başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olursak bu Türkiye'deki diğer kulüplere de örnek teşkil edecek. Bruno Pinheiro'nun başarılı olacağına inanıyorum.' dedi.

Pinheiro'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Estoril'in bu gece Famalicao ile Lig maçı var.







