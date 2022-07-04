Cenk Tosun ve Wout Weghorst ile güçlendirdiği forvet hattına, kanatta da oynayabilen bir futbolcu daha transfer etmek isteyen Beşiktaş , Burnley'e transferi çalışma izni yüzünden iptal olan Muleka için yeniden devreye girdi.

Belçika ekibi Standart Liege, Burnley ile bonservis konusunda anlaşmış ve Muleka için alınacak çalışma iznini beklemeye başlamışlardı. Ancak, oyuncunun Burnley'in verdiği ücreti düşük bulmasına ek olarak, çalışma izni almakta da sıkıntı yaşadığı iddiaları üzerine Beşiktaş yeniden devreye girdi. Muleka ile daha önceden anlaşan ve aynı teklifte kalan siyah beyazlılar, Standart Liege kulübüne 3 milyon euroluk yeni bir teklif sundu ve cevabı beklemeye geçti.

Beşiktaş'ın bu transferi kısa süre içinde bitirmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım