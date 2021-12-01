Beşiktaş 'ta Mert Günok ve Alex Teixeira'nın ardından bir sakatlık haberi de Pjanic'ten geldi. Bu sabah yapılan antrenman öncesinde sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR'ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı. Tedavisine hemen başlanan Pjanic'in Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi zor.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic’in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.









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