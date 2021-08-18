Kaan Ayhan Sassuolo’ya veda etmeye hazırlanıyor. Milli futbolcu, geçen sezon başında transfer olduğu İtalyan ekibinden ayrılmaya karar verdi.

Kararını Sassuolo yetkililerine bildiren milli futbolcu, gelen teklifleri değerlendirecek.

Beşiktaş , 26 yaşındaki oyuncu için girişimlere başladı.

İtalyan ekibi ile anlaşmaya sağlamaya çalışan siyah beyazlılar, Kaan’ı 1 yıllığına kiralamak için teklifini sundu.

Kaan’ın ayrılma isteği üzerine Beşiktaş ve Sassuolo arasındaki görüşmeler hız kazandı.

Milli futbolcu bonservisi ile transfer olması halinde ise Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

Geçen sezon başında 2.5 milyon Euro karşılığında Fortuna Düsseldorf’ta Sassuolo’ya transfer olan Kaan Ayhan, İtalyan ekibi ile 20 maça çıktı. 26 yaşındaki futbolcu A Milli takım formasını ise 40 kez giydi. (NTV Spor)