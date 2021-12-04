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Son dakika! Beşiktaş'tan Georges Nkoudou açıklaması

Son dakika haberi... Beşiktaş, Nkoudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 15:40 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'tan Georges Nkoudou açıklaması

Beşiktaş , Nkoudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig ’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır.

Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


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