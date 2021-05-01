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SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Galatasaray derbisine kupa talebi!

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin BB Erzurumspor karşısında puan kaybetmesi halinde, Süper Lig şampiyonluk kupasının Türk Telekom Stadyumu'na getirilmesini talep edecek.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 23:27 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Galatasaray derbisine kupa talebi!

Süper Lig'in 39. haftasında Vodafone Park'ta Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek kupaya bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Erzurumspor maçının sonucunu beklemeye koyuldu. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmadan sarı lacivertlilerin puan kaybetmesi sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluk kupası için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Kartal, eğer Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında beraberlik ya da mağlubiyet alırsa, federasyona gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçına şampiyonluk kupasının getirilmesi için başvuruda bulunacak. 

Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında şu an 8 puan fark bulunuyor. Beraberlik durumunda bu fark 7'e inecek. Bu durumda bir sonraki hafta siyah beyazlılar, Galatasaray'ı mağlup ederse şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. (A Spor)

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