Süper Lig'in 39. haftasında Vodafone Park'ta Hatayspor'u 7-0 mağlup ederek kupaya bir adım daha yaklaşan Beşiktaş, pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Erzurumspor maçının sonucunu beklemeye koyuldu. Siyah beyazlılar, bu karşılaşmadan sarı lacivertlilerin puan kaybetmesi sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu'na şampiyonluk kupası için başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

Kartal, eğer Fenerbahçe, Erzurumspor karşısında beraberlik ya da mağlubiyet alırsa, federasyona gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçına şampiyonluk kupasının getirilmesi için başvuruda bulunacak.

Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında şu an 8 puan fark bulunuyor. Beraberlik durumunda bu fark 7'e inecek. Bu durumda bir sonraki hafta siyah beyazlılar, Galatasaray'ı mağlup ederse şampiyonluğunu ilan etmiş olacak. (A Spor)







