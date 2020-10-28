Son dakika | Beşiktaş'tan flaş Sergen Yalçın paylaşımı

Son dakika haberi... Beşiktaş Kulübü'nden flaş bir Sergen Yalçın paylaşımı geldi ve Siyah Beyazlılar başarılı futbol adamının arkasında oldukları mesajını verdiler.

28 Ekim 2020, Çarşamba 22:06 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'tan flaş Sergen Yalçın paylaşımı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Biriz, beraberiz. Sıkılmış pazular Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz!" denildi. Sergen Yalçın Denizlispor maçının ardından kendisi ve ekibi hakkında özellikle sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldığını ve bunları hak etmediklerini belirtmişti.

Yalçın maç sonu açıklamasında şunları söylemişti:

"Benim ve ekibimin aleyhinde çok üzücü şeyler yazıyorlar. Biz Beşiktaşlı olduğumuz, Beşiktaş'ı sevdiğimiz için buraya geldik. Benim kontratım 1 senelik. Tazminatımız yok. Bize destek olsunlar. Tek güvencemiz Beşiktaş taraftarı..."


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