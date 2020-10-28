Beşiktaş Kulübü'nden yapılan paylaşımda, "Biriz, beraberiz. Sıkılmış pazular Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yanındayız, güveniyoruz!" denildi. Sergen Yalçın Denizlispor maçının ardından kendisi ve ekibi hakkında özellikle sosyal medyada ağır eleştiriler yapıldığını ve bunları hak etmediklerini belirtmişti.

Yalçın maç sonu açıklamasında şunları söylemişti:

"Benim ve ekibimin aleyhinde çok üzücü şeyler yazıyorlar. Biz Beşiktaşlı olduğumuz, Beşiktaş'ı sevdiğimiz için buraya geldik. Benim kontratım 1 senelik. Tazminatımız yok. Bize destek olsunlar. Tek güvencemiz Beşiktaş taraftarı..."







