Süper Lig 'in 11. haftasında Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş , sahadan 1-0 mağlup ayrılırken Mehmet Topal'ın attığı golün ofsayt nedeniyle geçersiz sayılmasının yankıları devam ediyor. Beşiktaş cephesi golün geçerli olması gerektiğini savunurken, Siyah Beyazlı ekipten flaş bir sosyal medya hamlesi geldi.









Galatasaray 'ın Gaziantep FK'ya attığı golün pozisyonunu paylaşan Beşiktaş, ''Adalet herkese lazım!'' notunu düştü. Siyah Beyazlı ekibin bu gönderisi kısa süre içerisinde Beşiktaşlı taraftarlar tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.







