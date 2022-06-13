Son dakika! Beşiktaş'tan Eren Elmalı'ya transfer teklifi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi...Avrupa’da birçok talibi bulunan genç file bekçisi için son olarak Fransız ekibi Olympique Lyon 4 milyon Euro teklif etmiş ancak Beşiktaş 8 milyon Euro isteyince görüşmeler durmuştu. Kartal’da bir diğer takas ihtimali de Kasımpaşalı Eren Elmalı için...
Eintracht Frankfurt’a gitmesi artık an meselesi olan Rıdvan Yılmaz için alternatif arayan siyah beyazlı kulüp, Kasımpaşa’nın milli sol beki Eren Elmalı’yı istiyor. Beşiktaş Eren Elmalı’ya karşılık Ajdin Hasiç’i vermeyi teklif edecek. Siyah beyazlı yönetimin bunun dışında da Kasımpaşa ile pazarlığa açık olduğu gelen haberler arasında. (Hürriyet)