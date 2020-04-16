Son dakika haberi... 350 bin Euro’ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan Toköz'ün ayrılık kararını faksla kulübe ilettiği haberi sabah saatlerinde gündeme bomba gibi düşmüştü.

Beşiktaş’taki performansını Milli Takım’da pekiştiren Dorukhan, sezonun tamamlanmasıyla birlikte maaşının iyileştirilmesini beklerken, bu konuda yönetimden beklediği hamle bir türlü gelmemesinin ardından genç oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshettiği spor kamuoyunda yüksek sesle dile getirilmişti.

Beşiktaş Kulübü, bu iddiaları net bir dille yalanladı ve, "Futbolcumuz Dorukhan Toköz’ün Kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği ve bu durumu tarafımıza bildirdiğine dair basın yayın organlarında yer alan haberler doğru değildir. Profesyonel futbolcularımızdan Dorukhan Toköz’ün sözleşmesini feshettiğine dair Kulübümüze ulaşmış herhangi bir evrak bulunmamaktadır. Dorukhan Toköz, teknik heyetimizin kendisine verdiği program dahilinde evinde çalışmalarına devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." açıklamasını yaptı.