Rıdvan Yılmaz'ı Glasgow Rangers'a satan Beşiktaş 'ta transfer çalışmaları sürüyor.

Siyah-Beyazlılar, daha önce Alanyaspor 'la Tayfur Bingöl için görüşmüş ancak bir sonuç çıkmamıştı. Rotasını yurt dışına çeviren Siyah-Beyazlılar'ın radarına Iraklı sol bek Mohanad Jeahze ve İsrailli futbolcu Doron Leidner girmişti.

A Spor’dan Sercan Dikme’nin haberine göre Beşiktaş, Doron Leidner için Hapoel Tel Aviv’e resmi teklifini iletti. Habere göre Olympiakos’un Leidner için teklifi, 1.7 milyon euro + sonraki satıştan pay. Beşiktaş’ın teklifi, Olympiakos’a oranla 200-300 bin euro daha az.

Oyuncuya verilen yıllık ücret konusunda ise Beşiktaş önde.



