Fransız ekibi ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Marcelo yeniden Beşiktaş forması giymek için haber yollarken Domagoj Vida’yı transfer etmek isteyen Lyon da Sambacı’yı takasta kullanıp üstüne bir miktar da para içeren bir teklifle Kartal’ın kapısını çaldı.

MARCELO'NUN AKLI KARTAL'DA KALDI

Hürriyet'in haberine göre; Sık sık eşi ve çocuklarıyla birlikte İstanbul’a gelip alışveriş yapan Marcelo siyah beyazlı yöneticilerle de ilişkilerini sıcak tutarken taraflar arasındaki bu temaslar Vida’nın da dahil edildiği transfer görüşmelerine dönüştü.

Ayrılmak isteyen Sambacı’ya izin veren Lyon, Vida’yı kadrosuna katabilmek için Marcelo+3 milyon Euro’luk bir teklif sundu. Ancak yönetim bu teklifi ilettiğinde Sergen Yalçın sisteminde değişiklik yapacağını ve Vida’nın Marcelo ile takasına ve gönderilmesine sıcak bakmadığını söyledi. Ve bu yanıtla da Marcelo’nun Beşiktaş hayali sona erdi.