Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Siyah Beyazlı ekip, Sivasspor maçında sakatlanan Cyle Larin'in sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ın sakatlıklarıyla sarsılan Kara Kartal'da Larin'den gelen kötü haber, adeta moralleri alt üst etti. Kanadalı forvet, Kayserispor maçında sahada olamayacak. Sergen Yalçın'ın ise hücum hattını nasıl oluşturacağı ise merakla bekleniyor.

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Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Futbolcumuz Cyle Larin’in, Futbol Takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçta yaşadığı yaralanma sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Forvet kim olacak?

Lige dar bir kadroyla başlayan ve devre arasında da sadece Cenk Tosun takviyesiyle devam kararı alan Beşiktaş, belirli dönemlerde sakatlık ve cezalılar yüzünden bunun sıkıntısını yaşadı.

İlk devrede 2-3 maçta defans oyuncularının bir çoğundan faydalanamayan siyah beyazlılar, şimdi de sakatlıklar yüzünden santrfor sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Devre arasında transfer edilen Cenk Tosun'un sezonu kapatan sakatlığına, Aboubakar'ın da sakatlığı eklendi. Golcü futbolcunun milli takımda başlayan ve 4 maçta Beşiktaş'ı etkileyen sakatlığı, Demir Grup Sivasspor maçıyla yeniden nüksetmişti. Bunlara ek olarak, yine Sivasspor maçında sakatlanan Cyle Larin de Kayserispor maçında görev alamayacak. Bu gelişmelerin ardından Sergen Yalçın'ın hücum hattını nasıl oluşturacağı ise merakla bekleniyor.

4-6-0 taktiği...

Larin'in de oynamaması halinde santrfor özelliği olan hiç bir oyuncusu kalmayacak olan Yalçın'ın, maça 4-6-0 taktiği ile çıkması kuvvetle muhtemel olacak. Bu durumda hücum hattı Josef-Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve N'Koudou'dan oluşabilir. Sergen Yalçın'ın ikinci alternatifi ise orta saha oyuncularından Atiba veya Ghezzal'ı en önde oynatıp, arkalarında Josef-Gökhan Töre-Ljajic-N'Koudou ile oynamak olacak. Bu arada görev adamı Necip de hücum alternatifleri arasında konuşulan bir diğer isim.



