Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Vincent Aboubakar'la henüz sözleşme yenilemeyen Kara Kartal, gündemine sürpriz iki ismi aldı. TRT Spor'un haberine göre; Siyah Beyazlı ekip, Leipzig'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth ve bonservisi Brentford'da bulunan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Leipzig formasıyla 36 maçta görev alan Sörloth, sezonu 6 gol, 3 asistle kapattı.

İsmi Trabzonspor ile de anılan Sörloth'u yüksek bonservisi nedeniyle kiralamak isteyen Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu için de kısa süre içerisinde temaslara başlayacağı aktarıldı.

Galatasaray'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takım'a kadar yükselen Halil'i Sarı Kırmızılı ekibin tekrar kiralamak istediği belirtilirken, genç futbolcuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ifade edildi. Haziran 2024'e kadar Ada ekibiyle sözleşmesi bulunan Halil'in bazı Avrupa kulüpleri tarafından takip edildiği öğrenildi.

Mohamed ve Falcao'nun yokluğunda formayı kapan Halil, Galatasaray'da çıktığı 12 maçta 3 gol, 1 asistle skora katkı sağladı.







