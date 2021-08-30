Süper Lig 'in 3. haftasında Beşiktaş 'ın Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira'nın son durumu hakkında siyah beyazlılar açıklama yaptı.

Kartal, Brezilyalı futbolcunun son durumu ile ilgili şu ifadelerini kullandı:

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.