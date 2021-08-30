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SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Alex Teixeira'nın sakatlığı hakkında açıklama

Son dakika haberi... Beşiktaş, Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira'nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

30 Ağustos 2021, Pazartesi 13:30 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Beşiktaş'tan Alex Teixeira'nın sakatlığı hakkında açıklama

Süper Lig 'in 3. haftasında Beşiktaş 'ın Karagümrük ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Alex Teixeira'nın son durumu hakkında siyah beyazlılar açıklama yaptı.

Kartal, Brezilyalı futbolcunun son durumu ile ilgili şu ifadelerini kullandı:

Futbol A Takımımızın Süper Lig’in 3. haftasında Vodafone Park’ta VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Alex Teixeira’nın uyluk arka adalesinde (biceps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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