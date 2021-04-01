Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın sağ uyluk ön adalesinde gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kamerun milli takımının 30 Mart 2021 tarihinde Ruanda ile oynadığı Afrika Uluslar Kupası eleme maçında sağ uyluk ön kısmında ağrı hisseden futbolcumuz Vincent Aboubakar’ın yapılan değerlendirme neticesinde, sağ uyluk ön adalesinde (Rektus Femoris) gerilme ve ödem (Grade 1 Strain) saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.







