Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu’nun Oğulcan Çağlayan davasında Galatasaray Kulübü için açtığı “mahkeme” yolunu Beşiktaş da kullandı. Siyah-beyazlılar, Abdullah Avcı ile yaşanan tazminat anlaşmazlığını Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

TFF Tahkim Kurulu, 27 Mayıs’ta Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı’ya 17 milyon 130 bin lira fesih tazminatı ödemesine hükmetmişti. Tahkim Kurulu’nun bu kararıyla sportif olarak yargı yolu tükenen siyah-beyazlılar, tıpkı Galatasaray gibi soluğu Bölge Adliye Mahkemesi’nde aldı.





Beşiktaş’ın hukuk birimi bir aylık yasal süre dolmadan Tahkim Kurulu’nun 17 milyon 130 bin lira tutarındaki fesih tazminatı kararı için Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurdu. Abdullah Avcı’ya bu tutarda bir ödeme yapmak istemeyen siyah-beyazlılar mahkemeden kararın bozulması talebinde bulundu.

Tahkim Kurulu, Galatasaray ile Çaykur Rizespor kulüpleri arasındaki Oğulcan Çağlayan davasında sarı-kırmızılıların, Karadeniz ekibine 1 milyon 200 bin euro (12,3 milyon lira) ödemesini kararlaştırmıştı. Ancak Tahkim, Galatasaray’ın mahkemeye başvurması üzerine de kararın kesinleşmesinin bekleneceğini açıkladı.





Bir taşla iki kuş

Beşiktaş Kulübü, Abdullah Avcı davasında aynı yolu izlemeye başladı. Siyah-beyazlılar böylece Bölge Adliye Mahkemesi’nin karar vereceği tarihe kadar zaman kazandı. Beşiktaş bu yola başvurarak, transfer yasağı alma tehlikesinden de kurtuldu.

Galatasaray, mahkemeye yaptığı başvuruyla kesinleşmiş borçtan dolayı transfer yasağıyla karşı karşıya kalmaktan kurtulmayı başarmıştı.(Skorer)







