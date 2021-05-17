Son dakika - Beşiktaş'ta yeni sözleşme zirvesi! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi buluşuyor
Süper Lig'de Beşiktaş'ı şampiyonluğa ulaştıran Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Yalçın’la yeni sözleşme için bir araya gelecek.
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası finalinin hemen ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yeni sözleşme için bir araya gelecek. Çebi’nin başarılı hocaya en az 2 senelik yeni kontrat önereceği ifade edildi. Yeni sözleşmede Yalçın’ın yıllık ücretine de hatırı sayılır bir zam yapılacağı öğrenildi.