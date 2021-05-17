Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ziraat Türkiye Kupası finalinin hemen ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın’la yeni sözleşme için bir araya gelecek. Çebi’nin başarılı hocaya en az 2 senelik yeni kontrat önereceği ifade edildi. Yeni sözleşmede Yalçın’ın yıllık ücretine de hatırı sayılır bir zam yapılacağı öğrenildi.







