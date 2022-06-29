Beşiktaş golcü transferinde mutlu sona çok yaklaştı... Siyah beyazlılar uzun süredir görüşme halinde oldukları Wout Weghorst’u ve kulübünü ikna etmeyi başardı. Başkan Ahmet Nur Çebi’nin “Çok uzayacağını sanmıyorum. 2-3 gün içinde bitmesi lazım. Kararı olumlu gözüküyor, şu anda kulübüyle uğraşıyoruz” dediği Weghorst siyah beyazlıların tüm şartlarını kabul ederken sadece çok küçük detayların kaldığı, bunların aşılabileceği belirtildi.

AVRUPA’DAN TEKLİF BEKLİYORDU

Gerek Beşiktaş yönetimi ve teknik direktör Valerien İsmael’in büyük çabaları, gerekse Weghorst’un Avrupa’dan beklediği diğer teklifleri alamaması sonucu tecrübeli futbolcu siyah beyazlılara “Tamam” dedi. Burnley Kulübü de uzun uğraşların ardından kiralama seçeneğiyle ikna edildi. Henüz yarım sezon önce çok yüksek bir bedel ödeyerek kadrosuna dahil ettiği yıldız oyuncu ile Haziran 2025’e kadar sözleşmesi bulunan İngiliz ekibi başta kiralama bedeli istese de sonunda ikna edildi. Beşiktaş, Weghorst için kiralama bedeli ödemeyecek.

BURNLEY’DE YARIM SEZON OYNADI

Wout Weghorst ise kiralık oynadığı bir yıllık süreçte Beşiktaş Kulübü’nden 2.7 milyon Euro garanti para alacak. Kontrata dair çok ufak detayların kaldığı belirtilirken 29 yaşındaki oyuncunun bugün İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Burnley’e geçen sezon devre arasında 17.5 milyon Euro’ya Wolfsburg’dan transfer olan Weghorst Premier Lig’de 20 maçta 2 gol atabilmişti.

KARTAL iLE YENi BiR BAŞLANGIÇ PEŞiNDE

Profesyonel kariyerine Emmen’de başlayan Wout Francois Maria Weghorst Hollanda günlerinde Heracles ve AZ Alkmaar’da oynadı. AZ’den gittiği Wolfsburg’da 118 maçta 59 gol atan Hollandalı yıldız Burnley’de ise 13 maçta sadece 2 gol atarken hayal kırıklığı yarattı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor. (Hürriyet)