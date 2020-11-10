Beşiktaş'ın Süper Lig'in 8'inci haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton'un arka adalesinde 2'nci derece zorlanma olduğu açıklandı.

Durumu kritik olan Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe derbisine yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor.

Beşiktaş açıklama yapmıştı!

"Futbol Takımımızın 6 Kasım 2020 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkmak zorunda kalan Welinton Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesi neticesinde, biceps femoris adalesinde evre 2 strain saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



