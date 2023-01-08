Süper Lig ’de Kasımpaşa’yı konuk eden Beşiktaş , rakibini 2-1’lik skorla devirmeyi başardı. Takımın Hollandalı santrforu Wout Weghorst, Kara Kartal’ın ikinci golüne imzasını attı. Kaydettiği gol sonrasında Vodafone Park’ta tribünlerin önüne giden Weghorst, taraftarlara, ‘Güle güle’ diyerek el salladı. Buruk gol sevinci Hollandalının Beşiktaş'tan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.





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CEYHUN KAZANCI ŞAŞKIN!

Kasımpaşa maçı sonrası Wout Weghorst'un golden sonraki hareketlerine ilişkin NTV Spor'a konuşan Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, "Weghorst neden taraftara veda etti, neden öyle bir hareket yaptı anlamadım. Şu an bizim futbolcumuz. Burnley ile sözleşmemizde devre arası geri dönmesini veya ayrılmasını içeren bir madde yok. Sözleşmemiz sezon sonunda bitiyor" ifadelerini kullandı.

VEDA MI, MESAJ MI?

Beşiktaş'ı ilk yarının sonunda 2-0 öne geçiren Wout Weghorst'un gol sevinci, kafaları karıştırdı. Siyah-Beyazlılarda kiralık olarak forma giyen ve ismi transfer dedikodularına karışan Hollandalı yıldızın taraftara ve kulübe yönelik sevgi gösterisi içeren gol sevinci, 'Veda mı ediyor?' algısını yarattı.









ŞENOL GÜNEŞ DOĞRULADI

Kasımpaşa maçı sonrası Wout Weghorst'un ayrılık iddialarına ilişkin basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Veda etmesi için seyirciye selam etmesi yetmiyor. Kulüple de konuşması lazım. Böyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum. Henüz net değil. 'Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u?' Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var" ifadelerini kullandı.









İNGİLİZ VE FRANSIZLAR YAZDI

Wout Weghorst'un durumu dış basında ilgilenen kulüpten kaynaklı geniş yer buldu. Çünkü İngiliz devinin Weghorst'u kadrosuna katmaya çok yakın olduğu açıkça ifade edildi.Foot Mercato, sezonun ikinci yarısı adına bir golcü arayışında olan Manchester United'ın Wout Weghorst isminde karar kıldığını ve bu yönde girişimlerin başladığını duyurdu.

ANLAŞMA NEREDEYSE TAMAM!

Şu anda Burnley'den kiralık olarak Beşiktaş'ta forma giyen Weghorst'un sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Manchester United forması giymeye yakın olduğu belirtildi. Anlaşmanın birçok tarafı bulunsa da bu taraflar arasında transfere ilişkin anlaşmanın neredeyse tamamlandığı belirtildi.









ERİK TEN HAG FAKTÖRÜ

Manchester United'ın Hollandalı menajeri Erik ten Hag'ın Weghorst transferinden oldukça memnun kalacağı belirtiliyor. Hava hakimiyeti olan yıldız oyuncunun, United'ın bu yöndeki arayışını karşılayacağı aktarılmakta. Kısa süreli bir transfer isteyen United, Weghorst'u kiralık olarak kadrosuna katabilmenin peşinde...

WEGHORST GİTMEK İSTİYOR

Fabrizio Romano ise Weghorst'un Manchester United'a önerildiğini ve İngiliz devinin buna olumlu karşılık verdiğini belirtti. Anlaşmanın koşulları üzerinde araştırma sürerken oyuncunun zaten bu transfere istekli olduğu aktarıldı.

WEGHORST GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın aldığı bilgiye göre; Weghorst için Burnley ile Manchester United'la anlaştı. İngiliz kulübü Beşiktaş'a Hollandalı golcünün bir yıllık alacağının tamamını ödeyecek. Weghorst Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşerek kalmak istemediğini de iletti.

Orhan Yıldırım