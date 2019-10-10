Siyah-Beyazlı formayla 2016-17 sezonları arasında başarıyla görev yapan Vincent Aboubakar, Kara Kartal’ın gündeminden düşmüyor... Portekiz devi Porto’dan kiralanan ve sözleşmesinin sona ermesinin ardından Mavi- Beyazlılar’a geri dönen Kamerunlu futbolcu, geçtiğimiz transfer sezonunda da kulübün gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Dizinden yaşadığı sakatlığın ardından Porto’da gözden düşen tecrübeli futbolcunun, ara transfer dönemi öncesinde de Kara Kartal’ın gündemine geldiği ortaya çıktı. Portekiz basınından A’Bola’nın iddiasına göre Porto’yla 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve şu anda kulübün genç takımıyla çalışmalarını sürdüren 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş’ın Ocak ayında harekete geçeceği iddia edildi.

Ayrılma kararı aldı

Takımında forma şansı bulamaması sebebiyle ayrılma kararı alan Aboubakar’ın, ayrılık için şimdiden izin istediği kaydedildi. Porto yönetiminin de teknik direktör Sergio Conceiçao’nun kadro alternatifleri arasında yer almayan oyuncuyu ara transfer döneminde göndermeye sıcak baktığı belirtildi.

Başkan açıklamıştı...

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yaz transfer döneminin ardından yaptığı bir açıklamada 27 yaşındaki golcü oyuncuyu kadrolarına katmak istediklerini belirtmişti. Orman, “Taraftarımızın duygusal bağı var ama oyuncudan da aynı şeyi bekliyorduk. Bu zihniyetle Beşiktaş’a gelmesini doğru bulmadık” ifadelerini kullanmıştı.

Orman’ın ve başkan adayı olması beklenen isimlerin de Aboubakar transferine şimdiden olumlu baktığı konuşuluyor.