Süper Lig'in 37. haftasında Kayserispor'u konuk eden lider Beşiktaş'a bir kötü haber de Valentin Rosier ile Necip Uysal'dan geldi. Sınırda olan Fransız sağ bek, 37. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Siyah Beyazlı ekibin en önemli isimleri arasında yer alan yıldız sağ bek, Siyah Beyazlı ekibin 38. haftada konuk olacağı Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Rosier'in ardından Necip...

Rosier'in ardından 50. dakikada Lennon'a yaptığı faulün ardından sarı kart gören Necip Uysal da Rizespor maçı öncesi cezalı duruma düştü. Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan Rosier, 2 gol, 4 asistle skora katkı sağladı. Siyah Beyazlı formayla 30 maça çıkan Necip ise 1 gol, 4 asist kaydetti.

Önemli eksikler bulunuyor

Beşiktaş'ta kart cezalısı Welinton ve sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Ajdin Hasic, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Cyle Larin ile Atiba, sakatlıkları nedeniyle Kayserispor'a karşı forma giyemedi.

Öte yandan Dorukhan Toköz de kart sınırında bulunuyor. Siyah Beyazlılarda ayrıca, sakatlıkları nedeniyle karşılaşma kadrosuna dahil edilmeyen Cyle Larin ve Atiba Hutchinson da sarı kart ceza sınırında.



