Siyah-Beyazlılar, sezonun sona ermesiyle birçok isimle yollarını ayırdı. Başta kadro dışı konumda bulunan; Douglas, Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Fabrice N’Sakala olmak üzere kiralık sözleşmeleri biten; Michy Batshuayi ile Miralem Pjanic’le birlikte kontratları tamamlanan; Domagoj Vida, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Oğuzhan Özyakup da gönderildi. Ek olarak kulüple anlaşmaları devam etmesine rağmen; Kevin N’Koudou ve Alex Teixeira’yla da yolların ayrılması bekleniyor. Bunun yanında; Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz’a gelen teklifleri de değerlendirmeye alan yönetimin takımda ortamala 15 kişinin yeni sezonda olmamasını planladığı kaydedildi.

Bardakçı için büyük yarış

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı’nın, Konyaspor’un stoperi Abdülkerim Bardakçı’yı da Haziran başına kadar takıma kazandırmak istediği ve bu konuda Alman ekibi Frankfurt ve Fenerbahçe ’yle yarıştığı kaydedildi. Kulübün, Bardakçı için Salih Uçan’ı takas vermeye olumlu baktığı ifade edildi. Teknik direktör Valerien Ismael’le yaptığı toplantı sonrasında alternatifli bir kadro oluşturmak için kolları sıvayan Kazancı’nın, orta alan için Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic’i de takipte olduğu belirtildi. Macaristan ekibi Ferencvaros’tan Norveçli kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen için de çalışmalarını sürdüren Kazancı’nın, 28 yaşındaki futbolcuyla bu hafta içinde masaya oturup transferi olumlu ya da olumsuz olarak tamamlaması bekleniyor.

Golcüde sayı artabilir

Takımda yaşanan büyük değişim sebebiyle transfer çalışmaları da yoğun şekilde geçiyor. Bu konuda çalışmalarını yürüten Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, ekibiyle beraber önemli mesai harcıyor. Kazancı’nın, kulübün forvet transferi konusunda gündeminde bulunan New England’dan Adam Buksa ve Club Brugge’le kontratı biten Bas Dost ikilisinden birini ay sonuna kadar Kartal yapmak istediği bildirildi. Real Sociedad’dan ayrılıp Leipzig’e dönen Alexander Sörloth için de bastıran Kazancı’nın, bu transferle ilgili olarak sonucu da Haziran ayı içinde almayı amaçladığı konuşuluyor. Cyle Larin ve Güven Yalçın’ın durumlarının netleşmesi sonrasında alınacak forvet sayısına karar Polonyalı verilecek.