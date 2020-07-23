Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz günlerde yönetim ile yaptığı toplantıda 2 tecrübeli, 6 genç oyuncu olmak üzere 8 transfer istemişti. Deneyimli çalıştırıcının istekleri üzerine yönetim düğmeye bastı. Kara Kartal, Kayseri’den, 2004 doğumlu 10 numara Emre Demir ile altyapıda aynı pozisyonda oynayan 2003’lü Eray Özbek’i istedi. Ligde kalması mucizelere bağlı olan Sarı-Kırmızılı ekibin başkanı Berna Gözbaşı’nın “Ligden düşersek tüm kolaylığı sağlayacağız” yanıtını verdiği öğrenildi.

Cim Bom istedi Kartal oluyor

Listedeki bir diğer isim 3. Lig takımı 24Erzincanspor’dan Kerem Aktürkoğlu...Yükselen performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki sol kanat, önceki gün Play-Off’ta Hopaspor karşısında alınan 4-2’lik galibiyette hat-trick yaptı. 30 maçta 20 gol atan Kerem ile daha önce Galatasaray anlaşmıştı. Ancak Siyah-Beyazlılar devreye girdi ve genç oyuncunun tercihi Beşiktaş oldu. Yakında imzaların atılmasının beklendiği Kerem, cumartesi akşamı saat 20.00’de 3. Lig 1. Grup Play-Off finalinde 68 Aksaray karşısında 2. Lig’e yükselme mücadelesi verecek.

Süleyman Hatısaru