Devre arasında kadrosunu yeni bir savunmacıyla güçlendirmek için yoğun mesai harcayan Siyah-Beyazlılar, İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan’dan vazgeçmiyor. Sezon başında anlaşılan ancak kulübünün olumsuz tavrı sonrasında alınamayan başarılı futbolcu için Çizme ekibinin kapısı Ocak ayında tekrar çalınacak. Kulübünde fazla forma şansı bulamaması sebebiyle mutsuz olan Kaan’ın da ara transfer döneminde ayrılık için kulübünden izin isteyeceği belirtildi. Bu sezon Sassuolo’da 5’i ilk 11’de olmak üzere 8 maça çıkan Kaan, takımda alternatif isim konumunda. Düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye olumlu baktığını her fırsatta yaptığı açıklamalarla dillendiren Kaan’ın bu kez kulübünü ikna edip edemeyeceği merak konusu.

B Planı hazır

Kara Kartal, Kaan Ayhan için yapacağı temaslardan yine olumsuz yanıt alırsa bu kez rota Konyaspor ’un tecrübeli futbolcusu Abdülkerim Bardakçı’ya dönecek. A Milli Takım’ın oyuncu havuzunda yer alan tecrübeli futbolcu için yönetimin, 1 milyon Euro karşılığında bu transferi bitirebileceği konuşuluyor. Sakatlık riskini göz önünde bulundurarak kulübüyle sözleşme yenileyen ancak büyük bir kulübün istemesi halinde ayrılık için kolaylık sözü alan deneyimli futbolcunun da Beşiktaş Yönetimi’nden haber beklediği ifade edildi.