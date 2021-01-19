SON DAKİKA! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la imzalıyor!
Beşiktaş'a geçen sezonun devre arasında gelen ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan teknik direktör Sergen Yalçın'la yönetim şimdiden masaya oturdu. Tecrübeli hocaya yapılan 2 yıllık teklifi Sergen Yalçın da kabul etti. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonun ortasında Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayarak takımın teknik patronu olan Sergen Yalçın için hareketli günler yaşanıyor. Siyah-Beyazlı yönetim başarılı teknik adamın sözleşmesini 2 yıl daha uzatma kararı aldı.
BEŞİKTAŞ'I AYAĞA KALDIRDI
Kötü başlayan ligde üst üste adığı sonuçlarla Beşiktaş'ı şampiyonluğun en büyük favorilerin biri haline getiren Sergen Yalçın, Trabzon, Başakşehir, F.Bahçe ve G.Saray'ı devirdi.
YALÇIN TEKLİFİ KABUL ETTİ
Lig bitmeden Beşiktaş'ı derbi şampiyonu yapan Sergen Yalçın için yönetim sezon sonunu beklemeyecek. Sergen Yalçın da teklifi kabul etti. Şubat ayında imzaların atılması bekleniyor. (Takvim)