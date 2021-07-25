Beşiktaş ’ta yaşanan olumlu gelişmeler yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlı yönetimin Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal ile anlaşmaya çok yakın olması, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ı yeni sezon öncesi umutlandırdı.

Geçtiğimiz sezon çifte kupa kazanan takımın değişilmezlerinden olan Rosier ve Ghezzal’in artık bir ıslak imza kadar yakın olmasına sevinen Sergen Yalçın’ın “Bizim en güçlü yanlarımızdan biri sağ kanadımızdı. Aynı isimlerin imza atması halinde kadro istikrarını devam ettirmiş oluruz ki bu da futboldaki en önemli şeylerden biridir” diye konuştuğu öğrenildi.

Mensah ve Montero ile yollar ayrıldı!

Geçen seneki kadronun kiralıklarından Mensah ve Montero ile yollarını ayıran fakat Rosier ve Ghezzal’i takımda tutmaya çok yakın olan Beşiktaş Yönetimi bu transferleri sadece bitirmek değil, rakiplere de kaptırmamak için yoğun ter döktü. Özellikle Rosier, iki katı teklifleri geri çevirerek transferinde büyük bir özveri yaparken, Ghezzal’in de daha az paraya Beşiktaş’a gelmeye ikna olduğu bildirildi. Özellikle Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ’ın üstünde durduğu Ghezzal’in, görüntülü aramalarla kontratı imzalamaya ikna edildiği vurgulandı. Bu iki transferin bitecek olmasından çok memnun olan Sergen Yalçın’ın son olarak “Bir tane ofansif orta saha oyuncusuyla Şampiyonlar Ligi’nde bize katkı sağlayacak iyi bir golcü transferi, takımın seviyesini çok daha yukarı çekecektir” dediği bildirildi. (Milliyet)