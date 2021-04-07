Kasımpaşa deplasmanında beklenmedik bir yenilgi alan lider Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın bugün Aytemiz Alanyaspor’la oynayacakları zorlu müsabaka öncesi oyuncularına son uyarılarını yaptı. Karşılaşmanın önemine dikkat çeken siyah-beyazlı hocanın, oyunlarından iyi futbol ve galibiyet istediği aktarıldı.

Sergen Yalçın'dan mesaj!

Milliyet'in haberine göre; İlk olarak Kasımpaşa maçını değerlendiren Sergen Yalçın’ın, “Maça eksik bir kadroyla çıkmış olsak da kazanabilirdik. Yeteri kadar pozisyon bulduk. Ancak hücumda kendi futbolumuzu ortaya koyamadık. Tempomuz düşüktü. Şartlar ne olursa olsun hep en iyisini yapmak zorundayız” diye konuştuğu öğrenildi.

Beşiktaş’ın hocası, Aytemiz Alanyaspor maçının önlerindeki en önemli fırsatlardan biri olduğuna vurgu yaptı.

Takipçilerden Galatasaray’ın haftayı maç yapmadan geçirdiğini hatırlatan siyah-beyazlı teknik adamın, “Kasımpaşa maçına göre kadromuz daha geniş. Yine eksiklerimiz var ama bahanemiz yok. Kazanmaktan başka seçeneğimiz de bulunmuyor.

Avantaj hala bizde fakat bunu daha da güçlendirmeliyiz. Yeni bir galibiyet serisi yakalamamız lazım. Kasımpaşa maçında sistemimiz tam anlamıyla işlemedi ama bu maçta doğru ve güçlü futbol oynamalıyız. Pas hataları olmamalı. Hakemle, itirazla vakit kaybetmemeliyiz. Bir bütün halinde işimize odaklanmalıyız. Artık her takımın puanlar kaybedeceği haftalara girdik. Bir galibiyet serisi önümüzdeki dönemde bizi başka bir seviyeye getirecek” ifadelerini kullandığı bildirildi.









Gözler Cenk'te

A Milli Takım kampında Kovid-19 testleri pozitif çıkan Cenk Tosun ve Dorukhan’ın karantina süreçleri tamamlandı. Karantina dönemlerini TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri’nde geçiren Cenk ve Dorukhan’a bu sabah TFF koronavirüs protokolüne göre bir kez daha PCR testi uygulanacak.

Siyah-beyazlı futbolcular testlerinin negatif sonuçlanması halinde Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınabilecek. Yalçın’ın, Aboubakar’ın sakat olması nedeniyle testi negatif çıkarsa Cenk’i kadroya dahil etmesi bekleniyor.