Son dakika Beşiktaş haberi... Sergen Yalçın görevi bırakmaya hazırlanıyor. Süper Lig 'de ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü sonuçlar alan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ayrılık kararı aldı.

Bugün istifa edecek!

Giresunspor'a 4-0 kaybedilen maç sonrası bırakma kararı alan ancak daha sonra göreve devam eden 49 yaşındaki teknik adam B.Dortmund maçının ardından istifaya hazırlanıyor. Yalçın'ın bugün yönetime istifasını sunması bekleniyor.

Yönetim kal derse devam edecek!

Yakın çevresine konuşan Sergen Yalçın istifa edeceğini ancak yönetim kal derse görevine devam edeceğini belirtti.





"Beni hedef gösterdiler"

Yalçın'ın ayrıca "Jaap Uilenberg Adana Demirspor maçı sonrası beni hedef gösterdi ve o günden sonra toparlayamadık" dediği ifade ediliyor.

Geçen sezon şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet göremedi. Siyah-Beyazlılar 21 puanla 9. sırada bulunuyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruptan puan alamadan elendi.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL