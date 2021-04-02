Milli aradan en zararlı çıkan kulüpler arasında bulunan Beşiktaş’ta, Vincent Aboubakar’ın şok sakatlığı moralleri bozarken, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, MR sonuçlarını beklemeden Kasımpaşa maçının kadrosunu şekillendirmeye başladığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Aboubakar’ın durumuyla ilgili doktorlarla yaptığı görüşmeden sonra kolları sıvayan siyah-beyazlı hoca, Kasımpaşa maçının kadrosunu büyük ölçüde belirledi. Buna göre Kamerunlu yıldızın yokluğunda santrfor pozisyonunda Cyle Larin görev yapacak. Kanadalı golcü hücum hattının liderliğini üstlenecek.





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Ghezzal sarı kart cezalısı!

Rachid Ghezzal’ın sarı kart cezalısı olması ve Ajdin Hasic’in sezonu kapatması nedeniyle sağ kanatta büyük ihtimalle Gökhan Töre yer alacak. Teknik patron Sergen Yalçın, sakatlıktan yeni çıkması yüzünden Gökhan’ı ilk 11’de düşünmezse sağ kanatta Adem Ljajic’i görevlendirecek. Bu durumda Oğuzhan Özyakup 11’e girecek. Cyle Larin’in sol kanattaki boşluğunu ise Kevin N’Koudou dolduracak. Teknik patron Sergen Yalçın’ın, Aboubakar’ın Aytemiz Alanyaspor maçını da kaçırma ihtimali nedeniyle önümüzdeki günlerde arayışlarını sürdüreceği ifade edildi. Cyle Larin, Kasımpaşa maçında başarılı olursa Alanyaspor’a karşı da santrfor pozisyonunda yer alacak. Kanadalı golcünün olumsuz performans sergilemesi ve Aboubakar’ın maça kadar iyileşmemesi halinde farklı seçenekler masaya yatırılacak.

Rosier ihtimali

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, sağ kanatta yaşanan sıkıntıyı Valentin Rosier formülüyle çözebileceği iddia edildi. Siyah-beyazlı hocanın, ofansif özellikleriyle bilinen Rosier’i sağ kanatta görevlendirerek, savunmanın sağında Necip Uysal’a şans tanıyabileceği bildirildi.









Cenk Tosun umudu

A Milli Takım kampında Kovid-19’a yakalanan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz’ün düşük ihtimal de olsa Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınabileceği ileri sürüldü.

Test sonuçlarının negatif ve fizik durumlarının iyi olması halinde milli oyuncuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından zorlu müsabakanın kadrosuna dahil edilebileceği kaydedildi. Karantina altında bireysel antrenman yapmaya çalışan Cenk ve Dorukhan’ın durumu hem doktorlar hem de teknik heyet tarafından yakından takip ediliyor.