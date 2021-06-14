Beşiktaş ’ta, Sergen Yalçın konusu sonuca bağlanıyor. Asbaşkan Emre Kocadağ’ın, tecrübeli teknik adam ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiği öğrenildi. Hafta içinde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de katılımıyla üç ismin bir araya geleceği belirtildi. Bu görüşme sonrasında imzaların atılması bekleniyor.

Gelecek sezonun planlaması konuşulacak!

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de yer alacağı görüşmede sadece sözleşme değil gelecek sezonun planlaması da konuşulacak. Beşiktaş’ta sözleşmesi biten birçok futbolcu bulunuyor.

Ayrıca kiradan dönen oyuncularla birlikte kadrodaki isimlerin durumları da belirsizliğini koruyor. Diğer yandan, siyah beyazlılarda kadro planlaması için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu konusunda vereceği karar da bekleniyor.

Federasyon gelecek sezon için 14 yabancı ile sözleşme imzalanabileceğini, sahada ise 8 yabancı oyuncunun yer alabileceğini açıklamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle bir araya gelerek bu kararın değiştirilmesi yönünde istekte bulunmuştu. (Trtspor)