Beşiktaş Yönetimi’nden ilk olarak Asbaşkan Emre Kocadağ’ın nabız yokladığı, ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelerek yeni sözleşmeye imza atacak olan Teknik Direktör Sergen Yalçın daha güçlü ve geniş bir kadro istedi.

Çifte kupayla kapattığı geçtiğimiz sezon ekonomik nedenlerden dolayı istediği genişlikte bir kadroya sahip olamayan siyah-beyazlı hoca, iki tane takıma üst düzey katkı sağlayabilecek golcü talep etti. Süper Lig’in son 10 haftasında sakatlıklar yüzünden çok sıkıntı yaşadığı için artık işini şansa bırakmak istemeyen Sergen Yalçın, Cyle Larin ile Vincent Aboubakar’ın kalması halinde bir santrforun yeterli olacağını bildirdi. Beşiktaş’ın teknik patronu, Şampiyonlar Ligi’nde mücadee edecekleri için Larin veya Aboubakar’ın takımdan ayrılması durumunda en az iki golcüye ihtiyaç duyacaklarının altını çizdi.

İlgili Haberler Ersin Destanoğlu Nice'e transfer oluyor





Bu kez çok kararlı

Takıma yapılacak takviyeler konusunda yardımcılarıyla sürekli görüş alışverişinde bulunan Sergen Yalçın, yönetimden ayrıca bir stoper, bir kanat oyuncusu ve bir de ofansif orta saha transferi bekliyor. Yalçın’ın santrfor transferi kadar ofansif orta saha oyuncusuna da önem verdiği öğrenildi.

Geçen sezon her iki bölgede yaşanan sıkıntılar nedeniyle ligi şampiyonlukla tamamlama konusunda çok zorluklar yaşadığını her fırsatta dile getiren siyah-beyazlı teknik adamın bu kez çok kararlı olduğu kaydedildi. Sergen Yalçın’ın önümüzdeki günlerde imza atacağı yeni kontrattaki maddi konuları ise arka planda tuttuğu ve önceliğini kadro yapılanmasına verdiği ifade edildi. (Skorer)

İlgili Haberler Montero Beşiktaş'taki geleceğini açıkladı



