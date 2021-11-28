Son dakika | Beşiktaş'ta Sergen Yalçın kararı verildi
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta alınan kötü sonuçların ardından Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ümraniye'de bir görüşme gerçekleştirdi. İlk gelen bilgilere göre kritik toplantıdan Sergen Yalçın'la devam kararı çıktı.
Beşiktaş 'ta alınan kötü sonuçlar sonrası beklenen zirve gerçekleşti.. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Sergen Yalçın, Ümraniye'de bir araya geldi. Kritik zirve saat 17:30'da başladı.
İlk gelen bilgilere göre kritik toplantıdan Sergen Yalçın'la devam kararı çıktı.
"Sergen Yalçın'ın arkasındayız"
Toplantıya katılan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve "Teknik direktörümüz Sergen Yalçın inancını yitirmediği sürece kendisinin arkasındayız" ifadelerini kullandı.
Orhan Yıldırım