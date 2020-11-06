Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK ile bugün deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.

Milliyet'in haberine göre; Siyah-beyazlı futbolcuların, pas ve 5’e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yaptığı aktarıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, Yeni Malatyaspor maçındaki kadroyu bozmayacağı öğrenildi. Orta sahayı Dorukhan-Oğuzhan-Atiba üçlüsünden oluşturacak Yalçın’ın, Aboubakar, Ghezzal ve Larin’e de yine 11’de forma vereceği ifade edildi.