Kısa bir tatilin ardından 10 Ağustos’ta yeni sezon hazırlıklarına başlayacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede transferlerin mümkün olabildiği kadar erken bitmesini istedi.

Milliyet'in haberine göre; Tecrübeli teknik adam kadroda yaşanacak köklü değişim nedeniyle böyle bir talepte bulunerken N’Sakala ve Welinton ile anlaşan idareciler, orta saha, stoper ve forvet hattını da ağustos ayı içerisinde doldurmaya çalışacak.

Kiralıktan dönen futbolcuların da kampa katılacak olmasıyla yeni sezonun iskeletini kurmaya çalışacak olan Sergen Yalçın, yeni döneme mümkün olabildiği kadar hazır bir şekilde girmek istiyor. Ljajic ve Vida gibi isimlerin de gitme ihtimalini göz önünde bulunduran teknik heyet ve yönetim, ligdeki ilk maça kadar takımın ana kadrosunu kurmayı planlıyor.

Mali sıkıntılar nedeniyle transferde rahat hareket edemeyen Beşiktaş Yönetimi, uzun süre önce yaptığı planlama çerçevesinde, Sergen Yalçın’ın istediği şekilde takımın önemli hatlarını oluşturmaya çalışacak.