Sergen Yalçın Beşiktaş beraberliğinin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken iki tarafta sessizliğini koruyor Fanatik'in ulaştığı son bilgiye göre yöneticilerin büyük bir kısmı başarısız gidişattan dolayı Sergen Yalçın’ı sorun tutarak başkanı Ahmet nur Çebi’ye ayrılık için baskı yapıyor.

Takım olumsuz etkilendi

İdarecilerim bir kısmı takımın sezon başında yeterince çalışmadığı yönünde Sergen Yalçın ile olan kontrat süresinin uzunca bir dönem sürmesi nedeniyle takımın olumsuz etkilendiği görüşü hakim.

Yeni hoca konusunda belirsizlik var

Diğer yandan taraftarın büyük bir kısmı hala çifte kupalı Sergen Yalçın’ın arkasında duruyor. Taraftar tepkisinden de çekinen yönetim henüz radikal bir karar alma taraftarı değil. Ayrıca sezonun çok kritik bir döneminde göreve getirilecek hoca konusunda da ciddi bir soru işareti var.

Yönetim bekleyecek

Bu şartlarda yönetim cephesinden bir hamle gelmesi beklenmiyor. Sergen Yalçın ise çok kritik bir karar aşamasında...En yakınları bile teknik adama ulaşamıyor. Beşiktaş’ta bu gece itibariyle sıcak saatler yaşanması beklenmiyor.

Fanatik Özel