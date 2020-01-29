Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor.

Harcama limiti içinde hoca da olduğu için henüz bu sorunu çözemeyen Beşiktaş, Sergen'i de resmen açıklamayamadı.

Abdullah Avcı’nın 3 yıllık alacaklarında ısrarcı olması, Sergen ve ekibine de ödenek verilmesi bütçe aşımını doğuruyor.

Oğuzhan’ın kiralık gönderilip bütçe açığı yaratılma çabası henüz sorunu gidermedi.

Bu durum aşılmaya çalışılıyor.

Sergen bu yüzden 11:30’daki idmana çıkamayacak.

Sorun çözüldüğü an, imza töreni düzenlenip takımın başına geçecek.

Sergen Ümraniye tesislerine geldi!

Sergen Yalçın Ümraniye tesislerine geldi.

11:30’daki idmana çıkabilmesi için yönetim bütçe limitini tolere etmek için seferber oldu.

1.6 milyon TL harcama limiti olan kulübün Oğuzhan’ın gidişinden 3 milyon gelir gösterip sorunu çözmesi an meselesi. Yönetim sorunu henüz çözemediği için 11:30 olan antrenman saati 12.30'a alındı.

Orhan Yıldırım